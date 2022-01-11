Москва, 11 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В будущем цена биткоина продолжит понижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал информацию о падении курса биткоина.

Биткоины

«При ужесточении монетарных условий ценность фиатных денег возрастает, а цены на товары, услуги и финансовые активы, к которым также относятся и криптовалюты, рано или поздно перестанут расти и начнут корректироваться, — сказал Дорофеев. — Это фундаментальные законы экономики, которые работали и будут работать. Еще раз подчеркну, что снижение цен — именно то, чего добиваются монетарные власти в настоящее время, поэтому держателям криптовалют важно учитывать этот очевидный риск для их портфелей».

Экономист подчеркнул, что с 2021 года цена биткоина торгуется в широком ценовом диапазоне между 30 тыс. и 65 тыс. долларов.

«Уровень в 40 тыс. долларов менее важен, чем середина этого диапазона, которая находится в зоне 45−47 тыс. долларов. Поскольку рынок уже прошел эту середину диапазона вниз, то в дальнейшем вероятнее всего продолжение падения цены биткоина к нижней границе диапазона, то есть к зоне 30−33 тыс. долларов за «монету», — пояснил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал о том, какие риски угрожают котировкам биткоина.