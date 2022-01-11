Москва, , 15:20 — REGNUM Деятели культуры поздравили телеведущего Андрея Малахова с днём рождения. Они посвятили имениннику посты в своих социальных сетях 11 января.

Андрей Малахов Цитата из ток-шоу «Пусть говорят». Первый канал

Одним из первых Малахова поздравил певец Филипп Киркоров. Он записал видеоролик, в котором поблагодарил телеведущего за то, что тот является «лучшим крёстным в мире» для его детей.

https://www.instagram.com/tv/CYlcOb0NdNW/

К поздравлениям также присоединились и другие артисты. Среди них певец Юрий Шатунов, актриса Эвелина Блёданс, а также ведущая Тина Канделаки.

ИА REGNUM напоминает, что Андрею Малахову 11 января 2022 года исполнилось 50 лет. На протяжении 25 лет он работал на Первом канале, а в 2017 году стал ведущим программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

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