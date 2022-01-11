Тамбов, 11 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Тамбовской области, по данным на 10 января, первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошёл 500 тыс. 581 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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Полностью вакцинацию завершили 476 тыс. 924 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 11 января в регионе зарегистрировано 63 тыс. 23 случаев заражения. Выписаны 58 тыс. 74 пациента, скончались за весь период 1790 человек.