Париж, 11 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Несколько профсоюзов учителей во Франции объявили забастовку 13 января из-за санитарных мер, введенных в школах, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

«Я знаю, что есть много усталости, нервозности. Я призываю к единству. Обидно иметь день, который еще больше нарушит систему», — заявил министр образования Франции Жан-Мишель Бланке.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что, когда в классе будет выявлен случай заражения коронавирусом, нет необходимости сразу просить родителей прийти и забрать своего ребенка, можно подождать до конца дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национального образования Францииобъявил, что 10 000 классов были закрыты по всей стране в связи с эпидемией коронавируса.