Москва, , 14:44 — REGNUM К сожалению, урожайность не так сильно влияет на рост или снижение цен, а если и влияет, то только сезонно и кратковременно, заявил корреспонденту ИА REGNUM владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков.

Сельхозпродукция

«Зависимость такая: чем более открыта экономика, тем меньше влияние фактической урожайности. Так, в последние годы отмечены рекордными урожаями злаковых, подсолнечника. Тем не менее, отпускные цены на подсолнечное масло выросли в 1,5 раза.

Растущая инфляция в России оказала негативное влияние на ценообразование в сельхозсекторе. Расходы фермерских хозяйств на обновление сельхозтехники, закупку удобрений, тех обслуживание выросло почти на 40%.

На фоне слабого рубля уже в конце осени зерно нового урожая мягких сортов пшеницы выросло в цене на 6−8%, а твёрдые сорта — почти на 30%. Скорее всего, цены продолжат рост на 15−20%.

Такая динамика роста цен отчётливо прослеживается и в других секторах сельского хозяйства. На первый взгляд, ситуация парадоксальна, но причины, в общем-то, очевидны.

Первое — из-за открытости экономики на цены влияют мировые биржи и экспортные цены. Внутренние цены стремятся угнаться за мировыми, чтобы не возникло дисбаланса и дефицита внутри страны-производителя.

Второе — зависимость от импорта. Тенденция к импортозамещению усиливается, но в некоторых позициях Россия откровенно проседает.

И если с сельхозтехникой и оборудованием решается вопрос лизингом, ввозом техники, в том числе б/у, из дружественных нам государств, то дефицит и недостаточное производство семян создает напряженную ситуацию.

А хорошие семена — это всегда дорого. Следовательно, в себестоимости готовой продукции, несмотря на урожайность, высока доля издержек на семенной фонд, «растаможку» сельхозтехники на границе и т. д.

Зимой цены на свежие овощи растут регулярно. Если не сбить, то удержать цены на огурцы и помидоры в не сезон возможно только за счет господдержки бизнеса, работающего круглый год, например тепличных хозяйств.

Хорошо работают налоговые льготы. Какой-то дополнительный ценовой потолок со стороны государства кажется избыточной мерой.

Цены после неоправданных новогодних скачков придут в норму: покупательская способность населения не так высока, а такая продукция в принципе не хранится, остатки нужно реализовывать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зимой 2022 года ожидается рост цен на хлеб и подсолнечное масло примерно на 2%.

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