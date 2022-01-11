Владимир, 11 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Во Владимирской области 11 января подтвержден 141 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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Всего в области был зарегистрирован 83 тыс. 231 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 74 тыс. 772 пациента, в том числе 372 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2974 человека. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.