Москва, 11 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Россия не видит повода для тревоги в связи с ходом переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявила 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Работа продолжается, она будет продолжена завтра, мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская делегация надеется на серьёзный разговор в рамках Совета Россия — НАТО, в отношениях Москвы и Североатлантического альянса наступил момент истины. По словам дипломата, делегация едет в Брюссель с абсолютно реалистичными ожиданиями, но и с надеждой на «серьёзный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности».