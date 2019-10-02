Варшава, 11 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Евродепутат от Польши Радослав Сикорский в резкой форме ответил на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о превращении НАТО в геополитический проект по освоению «бесхозной территории». Его сообщение опубликовано в Twitter.

Defenselink.mil Радослав Сикорский

Сикорский, министр иностранных дел Польши в 2007—2014 годах, заявил, что использует понятный России язык. Он пригрозил Москве ударом ниже пояса.

«Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если полезете ещё раз — получите по яйцам», — пригрозил Сикорский.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что НАТО в настоящее время занимается освоением территории, ставшей бесхозной после исчезновения Организации Варшавского договора и распада СССР.

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