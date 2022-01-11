Оренбург, 11 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 67 новых заражений коронавирусом, что на семь меньше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 11 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в COVID-центрах лечение получают 396 человек, из них 149 пациентов находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек.

С начала пандемии зарегистрировано 109 024 случая заражения коронавирусом. Оправились от коронавирусной инфекции 98 677 оренбуржцев. По причине заболевания скончался 3521 человек, в том числе шестеро за последние сутки.