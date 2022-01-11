Москва, 11 января 2022, 14:21 — REGNUM Представитель Белого дома Джен Псаки своими некомпетентными заявлениями неоднократно подставляла руководство Соединенных Штатов, заявила 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовятся к тому, что Россия «станет распространять дезинформацию» об итогах переговоров в Женеве.
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