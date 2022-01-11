Москва, , 14:21 — REGNUM Представитель Белого дома Джен Псаки своими некомпетентными заявлениями неоднократно подставляла руководство Соединенных Штатов, заявила 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (сс) The White House

«Это человек (Псаки), который представляет руководство США и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовятся к тому, что Россия «станет распространять дезинформацию» об итогах переговоров в Женеве.

Читайте также: Заявления Псаки о дезинформации со стороны РФ вызывают сочувствие — МИД РФ