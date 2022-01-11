Пенза, 11 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Пензенской области 12 января ожидается сильный снег, местами слабая метель. Прогнозируется желтый уровень погодной опасности, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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По данным синоптиков, в ночь на 12 января в Пензенской области ожидается снег. Порывы восточного ветра достигнут 8−13 м/с. Температура воздуха составит —5…—10°C. Днем также пройдет снег, местами сильный, слабая метель. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов ниже ноля.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе в дни новогодних праздников в очистке территорий от снега было задействовано от 217 до 1152 единиц спецтехники. Количество персонала, участвовавшего в проведении работ, достигало 2705 человек. С внутридворовых и общественных территорий вывезли более 20 тыс. тонн снега, однако горожан не устраивает благоустройство областного центра.

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