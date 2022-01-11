Уфа, 11 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Свыше 220 административных протоколов составили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии в ходе рейдов по проверке соблюдения масочного режима водителями и пассажирами общественного транспорта. Об этом 11 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Samadm.ru Проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте Самары

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства провели свыше 360 проверок транспортного комплекса, в ходе которых они проверили свыше 220 маршрутов общественного транспорта, железнодорожный вокзал Уфы и автовокзал «Южный» Уфы, управление электротранспорта Уфы, филиалы ГУП «Башавтотранс».

Сообщается, что при этом 113 протоколов уже переданы в суд, а по 60 протоколам мировые и районные суды Уфы вынесли предупреждения.

Отмечается, что рейды проходят на постоянной основе. В 2022 году по окончанию новогодних праздников рейды возобновились, в результате составлено два административных протокола на водителей транспортных средств. 11 января проверка состоялась на остановке «Спортивная».