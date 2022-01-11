Москва, , 14:16 — REGNUM В России с каждым годом набирает всё большую популярность в национальных парках страны экологический туризм. В 2021 году особо охраняемые природные территории федерального значения посетили более 10 млн человек — это на 40% больше показателя 2018 года, сообщает Минприроды России.

Увеличению числа посетителей способствовали в том числе и мероприятия по созданию и обустройству туристкой инфраструктуры в национальных парках, реализуемые в рамках федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма», отмечает ведомство. За три года его реализации создано и обустроено 22 экологические тропы, 15 туристских маршрутов, три визит-центра, пять эколого-просветительских центров, 18 туристско-рекреационных кластеров, закуплены транспортные средства для доставки туристов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году туризм смог восстановиться почти на 80% к показателям 2019 года.

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Вместе с тем эксперты отмечают, что внутренний туризм в России пока остаётся в роли Золушки из-за обманчиво непривлекательного вида.

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