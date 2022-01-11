Хвасон, Южная Корея, 11 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Пилот истребителя F-5 ВВС Южной Кореи погиб при падении управляемого им самолета. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военный источник.

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По данным источника, истребитель упал через несколько минут после взлета. Около 13:44 по местному времени он разбился в гористом районе города Хвасон провинции Кёнгидо (~40 км к югу от Сеула).

«Вскоре после вылета с базы в Сувоне загорелась сигнальная лампочка, сообщавшая о проблеме с обоими двигателями, после чего истребитель начал опускать нос», — сообщили в министерстве обороны.

В настоящее время военно-воздушные силы страны проводят расследование катастрофы.

Сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало, на борту самолета не было взрывчатых веществ.

Отметим, что с 1970-х годов на вооружении Южной Кореи находилось около 200 истребителей F-5, однако большинство уже выведены или скоро будут выведены из эксплуатации.

В 2013 году из-за плохого технического обслуживания истребитель F-5E врезался в гору во время летной подготовки.