Томск, 11 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявлен 101 носитель коронавируса, выздоровели 437 человек. Об этом сообщили 11 января в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 63 202 человек, выздоровели 53 809 жителей региона.

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали два томича, за всё время — 685.

Напомним, 10 января в регионе было подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 449 человек.