Москва, 11 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру, заявила 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Эффективность этой акции, этих шагов (миссии ОДКБ в Казахстане) очевидна всему миру. Ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета, например, или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января для нормализации обстановки в республике Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческий контингент организации в Казахстан. Силы ОДКБ в составе военнослужащих России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Таджикистана вступили на территорию Казахстана после обращения президента республики Касым-Жомарта Токаева за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.