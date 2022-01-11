Багдад, , 14:04 — REGNUM Второй раунд переговоров между представителями Саудовской Аравии и Ирана о возобновлении дипломатических отношений между двумя государствами пройдет в Ираке. Об этом, как сообщает телеканал Al-Sumariya, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Флаг Ирака Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«На повестке дня стоит следующий раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией. Эти встречи будут проходить в Ираке», — заявил Хатибзаде.

Ранее правительство Ирака обратилось с посреднической инициативой к властям двух соседних государств. В Багдаде выступили за скорейшее возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией, которые были разорваны в 2016 году. В качестве посредников выступают не только власти Ирака, но и ряд местных политических и религиозных авторитетов.