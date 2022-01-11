Москва, 11 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России с гражданами РФ на борту вылетел с аэродрома казахстанской Алма-Аты в Москву. Об этом 11 января сообщили в Минобороны РФ.

(сс) Papas Dos Ил-76

«Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 145 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,7 тысячи российских и иностранных граждан вывезены из Казахстана самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.