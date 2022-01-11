Саратов, 11 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Саратовской области 12 января ожидается ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют сильный снег. Об этом сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Pixabay.com Снегопад

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В ночь на 12 января в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет снег, в Правобережье — сильный. Температура воздуха составит —4.—9°C, при прояснении подморозит до 14 градусов. Местами возможен туман (500 метров и менее), изморозь, гололед. Днем вероятность осадков сохранится. Ветер восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха — от 2 до 7 градусов ниже ноля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 10 января в Самаре рабочий 1988 года рождения убирал снег при помощи колесного погрузчика на парковке торгового центра, в какой-то момент он получил смертельные травмы.

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