Сыктывкар, 11 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от ковида скончались 14 человек, общее число летальных исходов выросло в республике до 2 671, сообщает оперштаб.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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По данным штаба, 10 января число заболевших ковидом в Коми пополнили 77 человек, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 98 430.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 17 525 человек.