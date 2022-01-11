Красноярск, 11 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 24 человека. Об этом сообщили 11 января в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались уже 8976 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время в регионе выявлено 176 058 носителей коронавируса, выздоровел 161 141 человек.