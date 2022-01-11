Липецк, 11 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Липецкой области 11 января подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом — на девять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Всего на территории региона было выявлено 85 тыс. 277 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 78 тыс. 809 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 154 — за последние сутки.

За весь период скончались 2892 человека. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.