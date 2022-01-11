Казань, 11 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Казани 68-летняя местная жительница стала очередной жертвой мошенников. На этот раз злоумышленники «пообещали» женщине компенсировать траты за покупку лекарств от коронавируса, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Перевод денег

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На мобильный телефон пострадавшей 20 октября 2021 года позвонил неизвестный, который представился сотрудником федеральной программы сертификации. С его слов, женщина ранее покупала у них лекарства, но они были признаны непригодными. Ввиду большого количества жалоб пострадавшим выплачивается компенсация в размере 450 тыс. рублей, заверил звонивший. Женщина поверила, так как летом действительно приобретала лекарства для лечения последствий коронавируса.

Для получения компенсации требуется оплатить 43 тыс. рублей за хранение денег в банковской ячейке. Заявительница выполнила указания и перечислила необходимую сумму на продиктованный счет. Затем с нее потребовали еще более 50 тыс. рублей за страховку, но женщина перестала с ним общаться, приняв за мошенника. 29 декабря с пенсионеркой связалась незнакомка, представившись начальницей федеральной программы сертификации. Она пояснила, что необходимо срочно завершить начатую ранее операцию по возврату ее страховки, которая якобы проиндексирована до 1 млн рублей. Доверчивая женщина для получения выплаты перевела на указанный счет необходимую сумму, часть из которой оформила в кредит. О случившемся узнал внук и заверил родственницу, что она связалась с мошенниками. Затем внук заблокировал номера звонивших на ее телефоне. Материальный ущерб оценен в 261 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии 30-летний преподаватель одного из вузов под напором лже-сотрудника банка перевел через несколько банкоматов более 1 млн рублей на банковский счет злоумышленника. Также о несанкционированном снятии денежных средств со счета сообщили 44-летнему экономисту крупного предприятия, в результате женщина отправила мошенникам 3,1 млн рублей.

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