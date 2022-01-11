В Ульяновской области выздоровели почти 95% ковидных больных
Ульяновск, 11 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели ещё десятки ковидных пациентов. Это следует из обновлённых данных оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По сведениям на 11 января, в Ульяновской области заражение коронавирусом официально выявлено ещё у 87 жителей, что на два больше, чем было сутками ранее. Всего в регионе лабораторно подтверждён 121 571 случай заражения SARS-CoV-2.
Победили болезнь 115 259 жителей, в том числе за последние сутки вылечились 75 пациентов. В целом доля выздоровевших составляет 94,8%.
Напомним, что 12 января в Ульяновской области пройдёт прямой эфира по вопросам углубленной диспансеризации. Она проходят для переболевших ковидом пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области скончались 3892 пациента с коронавирусом (3,2% от числа выявленных заболевших).