Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM За последние сутки в медицинские стационары Петербурга, перепрофилированные на лечение коронавирусной инфекции, были доставлены 263 пациента, что на 31 человека меньше, чем в предыдущие сутки. Об этом сообщили 11 января в региональном оперштабе. Ранее был отмечен рост госпитализаций.

«Красная зона» Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время коронавирусных больницах Петербурга находится на лечении 5791 человек (+57 к уровню предыдущих суток). За 10 января были выписаны по выздоровлению 67 пациентов (-152). В реанимационных палатах находятся 611 человек (-15), к аппаратам ИВЛ подключены 354 пациента (-15).

Для лечения COVID-19 и пневмонии в Петербурге по-прежнему развёрнуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 47,28% от норматива Минздрава.

Амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции в Петербурге получают 21 065 человек (+44). На карантине находятся 1630 человек (+453), в обсерваторе «Балтиец» — 18 человек (-1).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки повысился на 0,05 ед. и сейчас составляет 1,09 ед. Этот параметр показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 10 января в Петербурге лабораторным путем выявили 1512 новых случаев заражения (+93 к уровню предыдущих суток). От COVID-19 за сутки в Петербурге умерли 66 человек (+4).

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