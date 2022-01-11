Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Стоимость транспондера (устройства для автоматизированной оплаты проезда) на Западном скоростном диаметре (ЗСД) Санкт-Петербурга вырастет в 1,5 раза с 18 января 2022 года. Рост цены произойдет впервые за семь лет. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ЗСД.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

С 18 января стоимость транспондера ЗСД при приобретении устройства в собственность составит 1500 рублей вместо 1000 рублей. Стоимость аренды устройства составит 100 рублей в месяц вместо 50 рублей.

«Отметим, изменение стоимости транспондера ЗСД производится впервые с 2015 года», — подчеркнули в пресс-службе.

Добавим, что приобрести транспондер можно в Центре продаж и обслуживания клиентов, на пунктах оплаты ЗСД, на полосах, на которых работают кассиры (обозначены желтые указателями), и через сервис доставки iGooods.

«Обращаем внимание, в период пиковых часов — с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00, а также в случае повышенной транспортной нагрузки на пунктах оплаты ЗСД продажа транспондеров может быть приостановлена», — подчеркнули в пресс-службе магистрали.

Напомним, что с 10 ноября 2021 года стоимость проезда по транспондерам ЗСД выросла. Так, проезд в дневное время для автомобилей 1 класса обойдётся водителю, владеющему транспондером: набережная Макарова — КАД (Юг) в 200 рублей (вместо 168 рублей (базовый тариф (БТ) 400 рублей — прим. ред.), КАД (Юг) — Богатырский проспект в 295 рублей (вместо 248 рублей (БТ 600 рублей, — прим. ред.), КАД (Юг) — КАД (Север) в 317 рублей (вместо 248 рублей (БТ 800 рублей, — прим. ред.) и КАД (Юг) — «Скандинавия» в 332 рубля (вместо 279 рублей (БТ 1 тыс. рублей, — прим. ред.).