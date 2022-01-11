Чебоксары, 11 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Чувашии вторые сутки подряд выявляют одинаковое количество носителей коронавируса, при этом число выздоровевших больше, чем вновь заболевших. И подтверждены новые летальные исходы от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 11 января, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 47 056 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 44. Такое же число вновь заразившихся выявлено 9 января.

Выздоровели в республике 40 988 человек, что составляет 87,1% от общего числа выявленных случаев заражения. Из них за последние сутки победили болезнь 60 пациентов.

Пандемия унесла жизни ещё 19 жителей Чувашии. Всего скончались 4086 ковидных больных (8,68% от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Чувашии состоится внеочередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нём рассмотрят и обсудят общую эпидемическую обстановку, а также меры наказания в отношении предприятий общепита, которые работали в новогоднюю ночь.