Обнинск, Калужская область, 11 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Калужской области, по состоянию на 10 января, продолжают болеть 855 жителей Обнинска с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 809 человек переносят заболевание в легкой форме, 31 пациент лечится в стационарах области. Также диагноз COVID-19 подтвержден у 19 детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя клинической больницы №8 ФМБА России Сергея Курдяева.

В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

От коронавирусной инфекции первым компонентом привито 57 тыс. 810 жителей Обнинска, что составляет 80% от плана вакцинации и 61,3% от всего взрослого населения. Полный цикл вакцинации прошли 50 267 горожан (66,6% от плана вакцинации, или 53,3% от всего взрослого населения). В городе дефицита вакцины нет. Её запасы в медучреждении составляют: 11 951 доза первого компонента, 8204 дозы второго компонента. По ревакцинации: первый компонент — 3827 доз, второй компонент — 2134 дозы.

В настоящее время вакцинация и ревакцинация продолжаются в стационарных пунктах КБ № 8 ФМБА России — в поликлинике № 1, в поликлинике № 2, во всех здравпунктах предприятий, — а также в мобильном пункте вакцинации в торговом центре «Обними», работа которого продлена до 1 февраля, в Центре реабилитации и в мобильных пунктах, расположенных в «Экобазаре» и торговом центре «Атлас».