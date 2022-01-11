Париж, 11 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Философ Гаспар Кёниг, создавший свою партию в ноябре, официально объявил себя кандидатом на президентских выборах во Франции, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

После летнего турне по Франции Гаспар Кёнинг вернулся с убеждением, что французы живут в «бюрократической тюрьме». И поэтому новый кандидат в президенты Франции хочет, чтобы люди принимали собственные решения.

«Мы должны выступать за свободу снизу, возлагать ответственность на муниципалитеты, на отдельных лиц», — заявил кандидат в президенты Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что за сутки в стране зарегистрировали 93 986 случаев заражения коронавирусом.