Пенза, 11 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Пензенской области вторые сутки подряд регистрируют по 163 заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 11 января количество выявленных заражений достигло 103 811 случаев, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровел с начала пандемии 90 501 ковид-пациент, в том числе за сутки — 648 человек.

Скончались всего 4733 пациента с коронавирусом, из них шесть — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число заражений коронавирусом за последние сутки выросло на 17 525 случаев. С начала пандемии подтвердилось 10 684 204 заражения.

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