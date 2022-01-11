Великий Новгород, 11 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на один случай больше, чем сутками ранее. Об этом 11 января сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На протяжении пяти суток в регионе ежедневно фиксируют менее ста заражений коронавирусной инфекцией.

За сутки в Новгородской области от ковида, как основной причины, скончались четыре человека. Днем ранее в регионе была зарегистрирована нулевая суточная смертность.

Количество переболевших коронавирусом в регионе пополнилось на 53 человека за сутки, это на восемь человек больше, чем за 9 января. После резкого сокращения этого показателя, он снова медленно нарастает.

За все время пандемии в Новгородской области выявили 66 534 случая заражений COVID-19. От коронавируса, как основной причины, скончались 792 человека, а выздоровели — 63 197 человек.