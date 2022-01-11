Москва, 11 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Тема возможного государственного переворота в Узбекистане, о чём говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, является предметом переговоров между Ташкентом и Минском. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах», — сказал Песков.

Ранее Александр Лукашенко заявил о том, что после попытки госпереворота в Казахстане аналогичная возможность нависла и над Узбекистаном.