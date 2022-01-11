Краснодар, 11 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 299 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 43 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 11 января. Накануне, 10 января, сообщалось о 310 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Краснодаре заболели 186 человек, в Брюховецком районе — 19, в Белоглинском районе — 10, в Сочи — девять, в Кавказском районе — восемь, Крымском и Северском районах — по шесть, в Геленджике, Выселковском и Туапсинском районах — по пять», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 122 990 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2164. Выписаны с выздоровлением за весь период 101 603 человека, умерли 9 899 пациентов с COVID-19. На утро 11 января в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 103 человека, на ЭКМО — восемь.