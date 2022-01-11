Челябинск, 11 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Челябинской области 10 января обнаружили ещё 234 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 150 607 случаев заражения. Излечились 141 157 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 1809 человек. Скончались от ковида ещё 26 граждан.