В Челябинской области выявили ещё 234 носителя коронавируса
Челябинск, 11 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Челябинской области 10 января обнаружили ещё 234 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе выявили уже 150 607 случаев заражения. Излечились 141 157 пациентов.
Больных COVID-19 насчитывается 1809 человек. Скончались от ковида ещё 26 граждан.