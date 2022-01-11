Абакан, 11 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Сокращение коечного фонда в ковидных отделениях Хакасии продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в республиканском министерстве здравоохранения.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной поликлинике

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За прошедшие сутки в Хакасии в стационары «красных» зон госпитализировали 43 пациента, выписались 79 человек. На кислороде находится 201 пациент, на ИВЛ — 35. Суточное потребление кислорода снизилось до 3,5 тонны.

Минздрав республики принимает решения по постепенному сокращению коечного фонда в «красных» зонах. На этой неделе планируют закрыть ковидное отделение в Черногорском реабилитационно-оздоровительном центре им. Лебедя.

На сегодняшний день в регионе развёрнуто 676 коек для пациентов с COVID-19, из них занята 451. Доля свободного коечного фонда — 33%.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 56 носителей коронавируса.