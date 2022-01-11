Тюмень, 11 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 195 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 11 января подтвердили 92 227 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 942 тюменца, скончались 3532 пациента (11 за последние сутки).