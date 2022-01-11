Благовещенск, 11 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Глава Амурской области Василий Орлов считает, что до распространения в регионе нового штамма коронавируса «Омикрон» осталось меньше месяца. Мнение губернатора опубликовала пресс-службе правительства Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с этим глава региона считает вакцинацию от COVID-19 актуальной как никогда. Прививочную кампанию он назвал главным способом подготовить население к приходу «Омикрона».

"Мы видим, как развивается ситуация в Европе. У нового штамма высокая контагиозность. Уровень распространения вируса в 5−6 раз выше, чем у остальных известных штаммов. При этом европейские показатели с низким числом тяжелых случаев, на мой взгляд, во многом объясняются высоким — около 90% — уровнем вакцинации населения. У нас уровень вакцинации намного ниже, поэтому прогнозировать, как будет складываться ситуация в Приамурье с приходом омикрона, сложно. Системе здравоохранения следует принять все возможные меры и готовиться к резкому увеличению числа заболевших», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января жителей Еврейской автономии, заразившихся коронавирусом, станет больше, считает заместитель председателя правительства региона Валерий Жуков. Он также призвал население прививаться от инфекции.