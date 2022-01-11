Красногорск, 11 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Московской области высота сугробов достигла и превысила 50 см, сообщил 11 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Драй ИА REGNUM Скамейка в сугробе

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«Самые большие сугробы намело в Серпухове — 47 см, Черустях — 51 см, Коломне — 53 см, что в два раза выше многолетней нормы», — рассказал метеоролог.

Тишковец уточнил, что на юге и востоке региона местами выпало 30−35% месячной нормы осадков.

По его словам, в Москве высота сугробов составляет 34−36 см при норме 25 см. В ближайшие сутки высота снежного покрова почти не изменится — «природа объявит снегопадам мораторий».