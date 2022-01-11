В Еврейской АО ждут нового подъёма заболеваемости COVID-19
Биробиджан, 11 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В конце января жителей Еврейской автономии, заразившихся коронавирусом, станет больше. С таким прогнозом выступил заместитель председателя правительства региона Валерий Жуков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в оперативном штабе региона.
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По его словам, пока санитарно-эпидемическая обстановка в ЕАО менее напряженная, чем в последнем квартале 2021 года. Ковидные госпитали заполнены на 38%, кислорода и медикаментов всем хватает. Вице-премьер региона также подчеркнул, что коллективный иммунитет на территории области выше, чем в среднем по России, и составляет 95%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ждут штамм «Омикрон» и прогнозируют ухудшение эпидемической ситуации. Количество заболевающих COVID-19 уже растёт, констатировал 10 января глава республики Айсен Николаев.