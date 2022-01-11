Лондон, , 11:22 — REGNUM Британский кинорежиссёр Данкан Джонс («Варкрафт») всерьёз намерен снять фильм по видеоигре Full Throttle. Об этом 11 января пишет PC Gamer.

Скриншот из игры World of WarCraft: Battle for Azeroth

https://twitter.com/ManMadeMoon/status/1480051376017137664

Джонс призвал своих подписчиков в Twitter устроить небольшой флешмоб и написать студии DisneyStudios о его готовности приступить к проекту. Режиссёр надеется, что экранизация Full Throttle может выйти на сервисе Disney Plus.

Напомним, что приключенческая игра Full Throttle от студии LucasArts вышла ещё в 1995 году. Она рассказывает о похождениях байкера по имени Бен в недалёком будущем.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Xbox считает, что Game Pass не станет заменой покупки игр