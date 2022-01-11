Барнаул, 11 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 11 января 2022 года, протестированы за сутки 7372 человека, выявлено 279 новых носителей. Это на шесть человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 4796 больше. С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 30 больше (всего 5960).

Александр Куликов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 596 (+54 за сутки) и 88 215 (+213 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных уменьшилось до 373 человек (-22 за сутки). Из них 182 подключены к аппаратам ИВЛ (+10 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8303 человека, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 122 891 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 105 491 (+235) человек.

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