Школьников Южно-Сахалинска отправили на дистанционное обучение
Южно-Сахалинск, 11 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В среду, 12 января, все школы Южно-Сахалинска будут работать в режиме дистанционного обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы островного региона.
Goodfon.ru
Метель
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Власти города приняли такое решение в связи с надвигающейся на Южно-Сахалинск непогодой.
При этом детские сады продолжат работать в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в районах Сахалина 12 и 13 января ожидаются сильные снег, метель. Спасатели объявили экстренные предупреждения.