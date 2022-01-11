Севастополь, 11 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщили 11 января в пресс-службе правительства города. Сутками ранее, 10 января, сообщалось о 65 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«94 человека выписаны после выздоровления. Умерли 6 человек в возрасте от 38 до 98 лет», — привели данные за сутки в пресс-службе.

Всего с начала пандемии в Севастополе подтверждено 53 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 626 человек, 1 879 пациентов скончались.