Москва, 11 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В России сильный рост цен на недвижимость ограничен платежеспособностью покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал версию о том, что жилье в РФ могло бы подешеветь на 15%, если бы порядок выдачи кредитов для застройщиков был упрощен.

image4you Жилье

«Снижение цены при упрощении порядка выдачи кредитов для застройщиков возможно, но этот бизнес-процесс весит в себестоимости жилищного строительства значительно меньше, чем 15%, — сказал Цыганов. — Больший эффект принесло бы упрощение порядка изменения назначения использования земли, упрощение правил подключения к коммуникациям и повышение прозрачности всех процедур по выдаче разрешений на строительство».

Как подчеркнул экономист, формирование понятных и прозрачных стандартов деятельности на строительном и кредитном рынках может дать позитивный эффект, причем не только за счет упрощения процедур, но и за счет снижения рисков мошенничества.

При этом он уточнил, что сильный рост цен на недвижимость ограничен платежеспособностью российских покупателей.

«Представить его можно только в случае ускорения инфляционного давления и падения курса национальной валюты. А это уже риски, на которые строители влиять не могут», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве установили рекорд по объёмам вводимого жилья.