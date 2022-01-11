Багдад, , 10:56 — REGNUM Неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство на пути следования транспортного конвоя армии США в Ираке. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на свои источники.

Нападение на конвой U.S. Army

По данным источников, инцидент произошёл утром 11 января в пустынном районе провинции Мутанна. По последним данным, конвой перевозил строительные материалы для одной из американских баз на иракской территории.

В командовании армии США не раскрыли никаких обстоятельств произошедшего.

Предположительно, за нападением стоит одна из вооружённых иракских группировок, выступающая против присутствия армии США на Ближнем Востоке.