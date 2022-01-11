Вашингтон, 11 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Разработчики массовой многопользовательской ролевой игры Lost Ark выпустили новый трейлер проекта, приуроченный к скорому релизу в Северной Америке. Об этом 11 января пишет Game Informer.

Скриншот с YouTube Lost Ark

В ролике показаны все основные геймплейные особенности проекта: создание персонажа, сражения с врагами, изучение локаций, плаванье на корабле, осада крепостей, прохождение подземелий и дуэли с другими игроками. Ожидается, что релиз состоится 11 февраля 2022 года.

Добавим, что в Южной Корее и России Lost Ark доступна ещё с 2019 года. Проект был тепло встречен геймерами и критиками.