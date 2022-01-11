Ханты-Мансийск, 11 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 11 января обнаружено 143 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 144.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 38 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 11 января подтвердили 97 237 случаев заражения коронавирусом, вылечились 91 898 человек, скончались 2063 (пять за минувшие сутки).