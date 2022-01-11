Москва, 11 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«ЕГЭ должен быть отменен совсем, как порочная система, бьющая по будущему нашей Родины! При этом образование должно быть бесплатным!» — отметил Журавлёв в Facebook.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы в прошлом году снизился по России на 0,5 и составил 70,3, снижение произошло впервые за десять лет. Об этом говорится в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 год, подготовленном НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.

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