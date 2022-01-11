В Госдуме предложили отменить ЕГЭ
Москва, 11 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
«ЕГЭ должен быть отменен совсем, как порочная система, бьющая по будущему нашей Родины! При этом образование должно быть бесплатным!» — отметил Журавлёв в Facebook.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы в прошлом году снизился по России на 0,5 и составил 70,3, снижение произошло впервые за десять лет. Об этом говорится в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 год, подготовленном НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.
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