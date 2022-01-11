Ижевск, 11 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 января прививку от коронавируса сделали 672 909 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса. Москва

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Второй компонент препарата получили 522 317 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 588 жителей республики. 1216 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 115 917 человек. За указанный период ревакцинировались 109 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января в Удмуртии провели 2 321 569 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6188 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6373 исследования.

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