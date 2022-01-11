Минск, , 10:05 — REGNUM Суд Ленинского района Гродно признал всю информацию, содержащуюся на официальном сайте Союза поляков Белоруссии, экстремистскими материалами. Информация об этом появилась на сайте министерства информации Белоруссии.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Главный редактор признанного экстремистским портала Анджей Писальник заявил журналистам, что считает это решение «местью за политическую позицию».

«На мой взгляд, мы ничего не нарушали. Никаких материалов экстремистского содержания мы не публиковали. Это решение совершенно необоснованно», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года были также задержаны ряд активистов Союза поляков Белоруссии. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активиста этой организации — Анджея Почобута. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды. В Союзе поляков Белоруссии и в польском руководстве дело считают политически мотивированным.